Mais 500 vagas para a São Silvestre Serão reabertas nesta quinta-feira as inscrições para a Corrida de São Silvestre. São apenas 500 vagas para que a corrida atinja o limite de 15 mil corredores. Os interessados podem fazer as inscrições na Avenida Paulista, 900, no andar térreo, das 9 às 18 horas e a taxa de inscrição é de R$ 35,00. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (011) 287-8955. A entrega dos kits para os corredores que já se inscreveram será feita entre os dias 26 e 30, no mesmo local, das 10 às 18 horas.