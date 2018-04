Mais de 1,5 mil pessoas acompanham treino do UFC no Vale do Anhangabaú

SÃO PAULO - O Vale do Anhangabaú, no centro da capital paulista, recebeu mais de 1,5 mil pessoas para acompanhar o treino aberto ao público dos lutadores do UFC na manhã desta quarta-feira. A atividade é preparatória para as lutas da noite de sábado, que serão realizadas no ginásio do Ibirapuera.

O principal confronto da noite será entre o brasileiro Vitor Belfort contra o americano Michael Bisping pelo peso-médio. Belfort realizou um treino rápido no octógono, deu golpes e socos no ar e fez a alegria do público ao distribuir camisas. Na saída do treino ele demonstrou estar concentrado e preferiu conversar pouco com os jornalistas.

"O Bisping é um grande lutador, será uma grande luta, estou muito honrado de ter esse combate. Ele é um cara que me viu começar e também me inspira. O que ele tem feito pelo esporte em seu pais é muito imporante", disse Belfort, que revelou se sentir honrado pelo fato de seu adversário lhe ter como um ídolo de infância.

O brasileiro explicou que a estratégia é de não levar a luta para o chão. Caso isso aconteça, o treinador de Belfort, José Maria Sperry, disse que o melhor se manter por baixo do oponente e tentar imobilizá-lo.

Outro lutador muito aplaudido pelo público foi o paulistano Daniel Sarafian. O ex-participante do programa The Ultimate Fighter Brasil vai fazer a segunda luta principal da noite, ao enfrentar o americano C.B. Dollaway.