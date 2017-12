Mais dois casos de doping no Mundial A romena Ana Mirela Termure, lançadora de dardo, e a bielo-russa Natalya Sologub, que correu a prova dos 400 metros, foram flagradas com a susbstância proibida norandrosterona no exame antidoping do Mundial de Atletismo, em Edmonton. Os resultados de ambas foram cancelados e as atletas suspensas até que ocorra o julgamento dos casos. A brasileira Fabiane dos Santos caiu no antidoping no GP Brasil, em maio, e nem viajou para o Canadá. Seu exame deu positivo para testosterona.