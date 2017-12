?Mais Esporte? vai atender carentes em SP O programa "Mais Esporte no Segundo Tempo", que atenderá 100 mil crianças e jovens em São Paulo, será apresentado hoje, às 11h, no Salão Azul do Gabinete da prefeita Marta Suplicy, com a presença de Agnelo Queiroz, ministro do Esporte, de Nádia Campeão, secretária municipal de Esportes, Lazer e Recreação, ex-atletas, crianças do programa e líderes comunitários. Atualmente, 22 mil jovens carentes já estão inscritos no programa, desenvolvido pela Secretaria, que se realiza em mais de 90 locais espalhados pela cidade. A Prefeitura assinou um convênio com o Governo Federal para ampliar o atendimento para 150 locais, que atenderão os 100 mil jovens. O convênio propicia a fusão do Mais Esporte com o projeto Segundo Tempo, que o Ministério do Esporte desenvolve em vários Estados e conta com cerca de 250 mil jovens. O contrato com o Ministério do Esporte é válido por um ano e o governo federal vai repassar R$ 2,8 milhões à Prefeitura, para contratação de mil monitores que trabalharão nos 150 locais em 2004.