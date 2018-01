Mais quatro atletas de Serra Leoa desertam de Jogos A delegação de Serra Leoa nos Jogos da Commonwealth (Comunidade Britânica), que estão sendo disputados em Melbourne, perdeu mais quatro atletas, que desertaram da vila olímpica. Até agora, 11 atletas, o equivalente a metade da equipe do país, resolveram que não querem voltar para casa. Serra Leoa é um pequeno e pobre país da África ocidental que vive grave crise econômica, conseqüência de décadas de guerra civil. Nesta sexta-feira, os ciclistas Alhassan Bangura e Mohamed Sesay, ambos de 26 anos, telefonaram para o técnico para comunicar o desejo de ficar na Austrália após os Jogos. "Eles conversaram com o técnico e disseram que não queriam voltar a Serra Leoa", explicou o porta-voz da delegação, Robert Green. Os boxeadores Gibrilla Kanu e Lie Kargbo deixaram a vila olímpica na quarta-feira. Outros seis atletas do atletismo (três homens e três mulheres) e um levantador de peso também estão desaparecidos. Green lamentou as deserções. "Viemos para os Jogos construir uma base esportiva para o futuro de Serra Leoa". Não é novidade: nos Jogos da Commonwealth de 2002, em Manchester, na Inglaterra, 21 dos 30 atletas de Serra Leoa desertaram. Nesta edição, também fugiram o corredor Mohammad Tawhidul Islam, do Bangladesh, e o pugilista Omari Idd Kimweri, da Tanzânia. O primeiro-ministro australiano, John Howard, disse nesta sexta que o governo vai analisar caso a caso os pedidos de asilo político - os atletas têm visto para ficar na Austrália apenas até o dia 26 de abril. Mas não quis dar muitas esperanças aos atletas. "Não damos asilo a quem abandona equipes esportivas, a menos que tenham razões muito poderosas", disse. Doping A organização dos Jogos da Commonwealth confirmou dois casos de doping de atletas indianos do levantamento de peso. Edwin Raju, que ficou em quarto na categoria até 56 kg, e Tejinder Singh, que desitiu da disputa até 85 kg antes da prova, deram positivo para o esteróide anabolizante stanozonol. A Índia já havia anunciado os resultados, mas a organização preferiu esperar os resultados dos testes de contraprova. O chefe da delegação indiana, H.J. Dora, que também é o presidente da federação local de levantamento de peso, disse que os atletas devem assumir a responsabilidade por seus atos. "Eles sabem que podem ser suspensos ou até mesmo banidos", afirmou.