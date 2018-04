Mais rápido do dia, Raikkonen diz que pneus certos definiram seu tempo em Xangai

"Foi um dia difícil no geral, eu estava sofrendo para ter atrito nos pneus, provavelmente por causa do vento. Eu estava escorregando muito e não me sentia muito bem. Quando coloquei os pneus supermacios, eles funcionaram melhor, tive mais atrito e isso me ajudou a ter uma volta muito boa", declarou Raikkonen.

Agora, o piloto da Ferrari espera aproveitar as informações coletadas para fazer bonito no treino classificatório deste sábado, mas sabe que outras questões também influenciarão no resultado. "Vamos ver como as condições do tempo estarão amanhã, mas vamos tentar ter um bom dia e tirar o máximo para a corrida."

Logo atrás de Raikkonen na classificação, apareceu o outro piloto da Ferrari, Sebastian Vettel. O tetracampeão mundial também se mostrou satisfeito com o resultado do treino desta sexta, mas foi mais contundente ao cobrar evolução no seu carro para a prova de domingo.

"A sexta-feira não é tão importante em termos de posição, mas em termos de sensação. Nós tivemos um dia decente e a sensação com o carro foi boa, mas ainda podemos melhor, principalmente o balanço. Esta noite teremos muito trabalho a fazer, para melhorar tudo. Com certeza, a pole é nossa meta, mas ainda é apenas sexta, então eu não me estressaria tanto", comentou.