Mais um atleta é excluído por doping O bielo-russo Aleksey Lesnichiy, do salto em altura, foi desclassificado e expulso dos Jogos Olímpicos, nesta terça-feira, depois que seu teste antidoping deu positivo para clembuterol, um anabolizante proibido. Lesnichiy, que não conseguiu nenhum salto válido na eliminatória, alegou que havia tomado um xarope para a tosse sem consultar os médicos da equipe. O primeiro a ser eliminado por doping nesta terça-feira foi o húngaro Robert Fazekas, que havia ganho ouro no lançamento do disco.