Mais um conto da carochinha O deputado Silvio Torres (PSDB/SP) e o senador Alvaro Dias (PSDB/PR) ganharam notoriedade, pelo menos dentre as pessoas que curtem esporte, com duas CPIs que lideraram, no começo da década, e com as quais pretendiam fazer uma limpa no futebol do Brasil. Na época, vasculharam contas, interrogaram e incomodaram muitos poderosos, mesmo que depois a maioria continuasse a dar as cartas, a mandar e a desmandar no mundo da bola. Os dois políticos devem fazer parte da casta de adultos que nunca deixaram de ser crianças e que, por isso, acreditam em contos da carochinha ou nas fábulas do Esopo (o grego da raposa e as uvas, o lobo e o cordeiro...). Só isso pode explicar a iniciativa de proporem nova Comissão Parlamentar de Inquérito, desta vez para apurar a extensão das falcatruas da falecida parceria entre Corinthians e MSI. Lembram da MSI? A empresa que veio do nada; e, assim como veio, escafedeu-se. Tenho certeza de que Torres e Dias também curtem o folclore nacional e até hoje se divertem com histórias do boitatá, da mula-sem-cabeça, do saci-pererê. Por isso, candidamente acreditaram que seus pares os apoiariam e levariam adiante a idéia de fuçar os atos da parceria e destrinchar os esquemas de lavagem de dinheiro, prática que, se suspeita, tenha campo fértil no futebol nacional. Ambos quebraram a cara. No primeiro momento, se entusiasmaram com a coleta de centenas de assinaturas, no Congresso, e davam a CPI como certa. Parecia que a turma da bola murcha perderia mais algumas noites de sono. Mas Torres e Dias viram o sonho desfazer-se assim que voltou da Suíça o trem da alegria montado pela CBF com o apoio federal. A tropa de choque formada por governadores, apadrinhados da cartolagem e seus respectivos paus-mandados entrou em ação e fez a CPI ir para o espaço. Muita gente que botou o chamegão na lista de adesão e depois voltou atrás justificou a marcha à-ré com desculpas esfarrapadas. A mais usual dava conta de que não seria conveniente tumultuar o futebol nacional, justamente agora que o Brasil foi indicado para organizar a Copa do Mundo de 2014. Por trás dessa lengalenga está o medo dos dirigentes de verem novamente suas atividades bisbilhotadas. Está também a briga, ainda não declarada mas em andamento, para ver quem pode lucrar mais com o Mundial. Lucro político e lucro mesmo. O panorama é propício a negociações: as sedes não estão escolhidas, falta definir onde será o jogo de abertura, não se sabe qual cidade terá o principal centro de imprensa. Portanto, quem é louco de peitar a CBF? Quem é o desvairado que pode ?prejudicar? interesses de Estado? Talvez os dois parlamentares, que ontem levaram banho de realidade e jogaram a toalha. A dona do futebol nacional e seus gerentes de plantão parecem ter conquistado salvo-conduto para os próximos sete anos. Temos novos Intocáveis, e infelizmente não são Eliott Ness e colaboradores. Por atitudes como essas é que a loira do sofá, a moça do axé, a loira das receitas, com sua estreita visão de mundo, estimulam movimentos que tratam de desacreditar a classe política e jogar na vala comum tanto parlamentares fujões como Torres e Dias e os que mantiveram sua palavra. Esses quixotes pelo menos podem contar, se servir de consolo, com vozes independentes na imprensa, que não se intimidam com retaliações fúteis, pueris e toscas.