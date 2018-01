Mais um favorito é eliminado do Masters Series de Toronto Pelas oitavas-de-final do Masters Series de Toronto, evento que distribui cerca de US$ 2,4 milhões em prêmios e conta pontos para o ranking da ATP, o tenista croata Ivan Ljubicic, cabeça-de-chave número quatro da competição, foi surpreendido nesta quinta-feira pelo chileno Fernando Gonzalez e eliminado da competição por 2 sets a 1, em pouco mais de três horas de duelo. Numa partida bastante equilibrada, Gonzalez conseguiu quebrar o saque do croata e venceu o primeiro set por 6/4. No entanto, Ljubicic conseguiu levar o segundo para o tie-break e fechou em 7/6 (7/4). O terceiro também foi parar no tie-break e terminou com a vitória do chileno, que fez 7/6 (7/3). Nas quartas-de-final, Gonzalez vai pegar o argentino Jose Acasuso, que passou pelo francês Julien Benneteau por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4). Além de Ljubicic, que é o atual número quatro do mundo, outros favoritos ao título também já foram eliminados de Toronto: o argentino David Nalbandian (3.º no ranking da ATP), o norte-americano James Blake (6.º) e o russo Nikolay Davydenko (5.º).