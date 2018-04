Mais um fracasso para o Chelsea A lista de fracassos do Chelsea não tem fim. Ontem, a equipe empatou por 0 a 0 com o Swansea e foi eliminada na semifinal da Copa da Liga Inglesa porque havia perdido o jogo de ida por 2 a 0. O Swansea disputará a final com o Bradford City, da Quarta Divisão, dia 24 de fevereiro.