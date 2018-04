Mais um húngaro é flagrado no doping O teste antidoping do húngaro Ferenc Gyurkovics, ganhador de medalha de prata na categoria 105 quilos do torneio olímpico de levantamento de peso, deu positivo para a substância oxandrolon, um esteróide anabolizante. A notícia foi dada nesta sexta-feira, em Budapeste, por dirigentes do halterofilismo húngaro, citando informação do Comitê Olímpico Internacional. ?Estou completamente desconcertado com esta notícia?, disse o presidente da Federação Húngara de Levantamento de Peso,Tamas Dolova. ?Ferenc Gyurkovics havia dado negativo antes da competição. Não entendo como três dias depois pode ter dado positivo?, afirmou. Dolova disse que vai pedir ao COI que o pesista seja submetido a um outro exame num laboratório internacional escolhido pelas autoridades húngaras.