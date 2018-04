Mais uma crise: agora Franca acusa a CBB

Mais uma crise no basquete nacional. O tradicional time de Franca acusa a CBB de tê-lo excluído da Liga Sul-Americana de Basquete, com início em fevereiro e que terá a participação de 12 clubes de seis países. Uma das vagas pertence a Franca, já que o regulamento do campeonato prevê que o campeão e o vice-campeão do Nacional de 2007 (Brasília e Franca) participem da competição. Marco Baptista, diretor do time paulista, acredita em retaliação por parte da Confederação Brasileira de Basquete, já que Franca não disputará o Nacional, marcado para janeiro. "Entramos com uma ação hoje (ontem) na Justiça, em São Paulo, contra a CBB exigindo a nossa vaga, que é um direito adquirido. Não fizemos nada de errado, conquistamos a vaga na quadra", afirmou Baptista. "Não vamos deixar barato." A vaga de Franca na Liga foi ocupada pelo Pitágoras/Minas. Franca e outros sete times paulistas decidiram não participar do Nacional porque entendem que a CBB deveria administrar as seleções e deixar o campeonato por conta dos clubes, como ocorre nos Estados Unidos e na Europa. Na semana passada, os times fundaram a Associação Brasileira de Clubes de Basquete, que irá representá-los em negociações com federação e a CBB. "A Associação foi criada para melhorar o basquete", afirma Baptista. A Assessoria de Imprensa da CBB avisa que "somente os clubes que participaram do Campeonato Nacional de Basquete de 2007 e os que participarão da edição de 2008 têm o direito de competir." Mas o presidente da Federação Paulista de Basquete, Antonio Chakmati, diz que a CBB "inventou" agora esse regulamento para prejudicar Franca. "Nosso basquete está na lama porque a CBB acha que é dona do basquete", critica Chakmati. A CBB alega ainda que Franca não fez inscrição na entidade para participar da Liga. Mas Chakmati e Baptista garantem que sim. Se não conseguir na Justiça a vaga, a equipe do Interior paulista diz ter medo de perder seus patrocinadores. "Não estou sendo pessimista, mas Franca pode até acabar ,se essa bagunça continuar", acredita Baptista que acrescenta que já teve uma conversa com o principal patrocinador do time. "A CBB está causando um mal de que ela nem sabe o tamanho."