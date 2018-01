Mais uma medalha de ouro para Thorpe A estrela australiana Ian Thorpe conquistou hoje sua quinta medalha de ouro no Mundial de Natação. A sua equipe venceu a prova de revezamento 4x100 e ainda quebrou o recorde mundial, marcando 7?04?66. Thorpe foi o último a mergulhar, atrás de Grant Hackett, William Kirby e Michael Klim. Thorpe, que queria conquistar 7 medalhas de ouro neste mundial, deixou escapar a oportunidade nos 100 metros rasos, terminando em 4º lugar. O vencedor foi o norte-americano Anthony Ervin, que marcou 48?33, dez centésimos a menos que o holandês Pieter van den Hoogenband, o segundo colocado. A medalha de bronze ficou com o sueco Lars Frolander, com 48?79. Thorpe apareceu em quarto lugar, com 49?81. O australiano procurou minimizar a mau resultado. ?Eu não esperava levar o ouro nesta prova. Estou satisfeito?, disse o atleta.