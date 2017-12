Mais uma vez, Keller brilha no Havaí Nem a chuva, nem o mar agitado ou a atividade fora de hora de um vulcão foram suficientes para impedir a triatleta Fernanda Keller de conseguir um excelente resultado no Ironman do Havaí, a mais tradicional e uma das mais difíceis do mundo. A brasileira, de 39 anos, ficou em quinto lugar superando o sexto lugar do ano anterior. Com o resultado, a triatleta consegue o feito de ficar entre as seis primeiras colocadas da competição nas últimas seis edições da disputa, o que lhe garantiu o apelido de "miss consistence". Fernanda, que participa do Ironman do Havaí há 16 anos, não conseguia esconder a satisfação pelo quinto lugar. "Fiquei realmente muito feliz, porque este resultado te coloca em um lugar máximo em uma competição que todo mundo quer ganhar." A triatleta lembrou que esta prova é a principal do calendário do ironman e todos os competidores fazem questão de disputá-la nas melhores condições físicas possíveis. "É como se fosse Roland Garros para o tênis." Fernanda disse que chegou a ficar um pouco estressada antes da largada. "Foi uma prova atípica. Pela primeira vez em todos estes anos choveu e o mar subiu horrores", contou a triatleta. As ondas altas, no entanto, não intimidaram a brasileira que conseguiu manter se no pelotão principal. Durante o ciclismo e a corrida o tempo mudou para um sol forte, umidade e calor acentuado pela atividade de um vulcão, situação que acabou beneficiando a brasileira, que gosta de competir nestas condições. Fernanda disse que além da satisfação pelo resultado, a prova lhe trouxe a confiança em sua boa preparação física para enfrentar os 3, 8 km de natação, 180 de ciclismo e 42,2 de corrida. "Não senti absolutamente nenhuma dificuldade, a prova foi bem tranqüila", afirmou. A triatleta, que completou a prova em 9h31min38, diz que ainda não pensou nas metas para os próximos meses. "Sinceramente ainda não imaginei nada. Tudo ficou muito concentrado neste ironman e para mim é como se hoje fosse ano novo." A vitória na categoria feminina foi da suíça Natasha Badmann, com o tempo de 9h07min e 54. No masculino o campeão foi o americano Timothy Deboom 8h29min56. O melhor brasileiro foi Renato Dantas de Lucas, 29.º lugar. O argentino Oscar Galindez fez boa estréia. Ficou na 15.ª posição.