Major League Baseball lança projeto para formar atletas no Brasil

A Major League Baseball (MLB), principal liga profissional de beisebol dos Estados Unidos, está cada vez mais interessada em investir no Brasil. A liga vai lançar este mês um programa para formar atletas no CT Yakult, maior centro de treinamentos do País, localizado em Ibiúna, a cerca de 60km de São Paulo.

"Trata-se da próxima fase da evolução dos programas da MLB no Brasil, sendo uma ótima oportunidade para jovens atletas, entre 14 e 18 anos, aprimorarem suas habilidades como jogadores de beisebol e aprenderem lições que irão ajudá-los dentro e fora de campo", afirma Caleb Santos Silva, coordenador internacional de desenvolvimento do jogo da MLB.

A iniciativa, em parceria com a Confederação Brasileira de Beisebol e Softball (CBBS), vai oferecer 11 bolsas de estudos a atletas aprovados em peneira da MLB. Junto com outros 19 jogadores das seleções de base, eles vão morar e treinar Ibiúna, naquele que é considerado um dos melhores centros de treinamento da América Latina.

A academia contará com dois técnicos estrangeiros da MLB: o panamenho Enrique Burgos e o venezuelano Emilio Acosta. Do CT Yakult, no passado, saíram dois atletas que hoje estão na MLB: André Rienzo, primeiro arremessador brasileiro a atuar na liga, e Paulo Orlando, primeiro atleta do País campeão da MLB.

Atualmente 12 atletas brasileiros possuem contratos ativos com franquias da MLB, com destaque para Paulo Orlando (Kansas City Royals), Yan Gomes (Cleveland Indians) e André Rienzo (San Diego Padres).