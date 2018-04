Mali e Coréia do Sul se classificam A seleção de futebol masculino de Mali empatou, nesta terça-feira, com sua grande rival de Grupo A, Coréia do Sul, por 3 a 3. O resultado classificou as duas seleções às quartas-de-final da competição, nas Olimpíadas. O atacante Tenema Ndiaye anotou os três gols de Mali, aos 7 e 24 do primeiro tempo, e aos 10 do segundo. Para a Coréia, marcaram Cho Jae Jin, aos 12 e 14, e Adama Tamboura, contra, aos 21, todos no segundo tempo. Mali terminou em primeiro lugar do grupo, seguido da Coréia do Sul.