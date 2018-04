Manchester City faz a festa na casa do Barça Era para ser uma festa do título do Troféu Joan Gamper e da estreia de Ibrahimovic no Barcelona. Mas a equipe catalã frustrou os torcedores no Camp Nou e perdeu por 1 a 0 para o Manchester City, gol de Petrov. Para completar, o Barça terá de pagar R$ 159 milhões à receita espanhola por irregularidades no pagamento de salários nos anos 90.