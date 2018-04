Manchester City goleia Blackburn e avança na Copa da Inglaterra

MANCHESTER - O Manchester City mostrou nesta quarta-feira que o empate sem gols com o Blackburn Rovers, na semana retrasada, foi só um acidente de percurso. Em casa, no replay da partida válida pela Copa da Inglaterra, o atual vice-líder do Campeonato Inglês não tomou conhecimento da equipe da segunda divisão e goleou por 5 a 0.

Com esse resultado, o City chegou a uma série de 16 jogos sem perder. Nesta sequência, venceu nada menos do que 14 partidas, empatando apenas com o Blackburn, sábado retrasado, e com o Southampton, em dezembro, pelo Campeonato Inglês. Em casa, já são 11 vitórias seguidas, com 48 gols marcados, uma média de mais de cinco por jogo. Na temporada, o City só perdeu uma vez no Etihad Stadium, para o Bayern de Munique.

Nesta quarta-feira, Negredo marcou os dois primeiros gols do jogo, sempre mostrando oportunismo na área. Dzeko fez o terceiro, deu o passe para Agüero anotar o quarto, e marcou também o quinto, já quase no fim. O Blackburn Rovers, apenas oitavo na segunda divisão, sequer assustou a zaga reserva do City.

Na próxima fase da Copa da Inglaterra, preliminar às oitavas de final, o Manchester City vai receber o Watford. No sábado, pelo Inglês, a equipe vai receber os galeses do Cardiff City.

CONFIRA TODOS OS JOGOS DA PRÓXIMA FASE DA COPA DA INGLATERRA:

Sunderland x Kidderminister

Bolton Wanderers x Cardiff City

Southampton x Yeovil

Huddersfield x Charlton Athletic or Oxford United

Port Vale x Brighton and Hove Albion

Nottingham Forest x Preston North End

Southend United x Hull City

Rochdale x Sheffield Wednesday

Arsenal x Coventry City

Stevenage x Everton

Wigan Athletic x Crystal Palace

Chelsea x Stoke City

Manchester City x Watford

Bournemouth x Liverpool

Birmingham City x Swansea City

Sheffield United x Fulham