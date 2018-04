Manchester City vence outra e cola nos líderes O Manchester City venceu o Portsmouth fora de casa por 1 a 0, com um gol do atacante Adebayor, aos 30 minutos do primeiro tempo. O time de Robinho, que ontem ficou a partida inteira no banco - o argentino Tévez atuou em seu lugar -, venceu os três jogos que disputou até agora na Premier League e, com uma partida a menos, está na cola dos líderes Chelsea e Tottenham, que somam 12 pontos. Também ontem o Everton bateu o Wigan por 2 a 1 e o Aston Villa venceu o Fulham por 2 a 0.