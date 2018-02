Manchester multa time em mais de R$ 3 milhões O Manchester United multou seus jogadores em nada menos que 1 milhão de libras esterlinas (aproximadamente R$ 3,56 milhões), por eles terem participado de uma escandalosa festa natalina, ao final da qual o zagueiro Jonny Evans chegou a ser preso sob a acusação de estupro. O anúncio da maior multa já aplicada na história do futebol inglês foi noticiada na edição de ontem do jornal News of the World. O treinador do clube, Alex Ferguson, disse logo após a surpreendente derrota do Manchester United para o West Ham, por 2 a 1, no sábado, que nem ele nem o clube admitirão mais nenhum ato de indisciplina dos atletas. "Não hesitarei em afastar do elenco quem quebrar as regras", garantiu Ferguson. Foram multados cerca de 30 jogadores. Das grandes estrelas da equipe, só o português Cristiano Ronaldo foi poupado, já que no dia da polêmica festa natalina estava na Suíça participando da solenidade da entrega do melhor jogador do mundo na sede da Fifa. Nas duas partidas que fecharam ontem a 20ª rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool só empatou por 0 a 0 com o Manchester City, time do brasileiro Elano, e deixou escapar a chance de se aproximar do líder Arsenal. No outro jogo, o Derby County, que encerra 2007 na lanterna, perdeu por 2 a 1 para o Blackburn Rovers.