Manchester perde a ponta para o Arsenal O Arsenal voltou à liderança na Inglaterra ao golear ontem o Everton por 4 a 1. O brasileiro Eduardo Silva foi o destaque, com dois gols. O Arsenal foi beneficiado pela derrota do Manchester para o West Ham (2 a 1). Cristiano Ronaldo fez o gol do vice-líder, mas perdeu um pênalti. No jogo mais emocionante, o Tottenham fez 6 a 4 no Reading.