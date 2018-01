Manchester pode contratar Marcos Senna por US$ 13 milhões Depois de anunciar nesta segunda-feira a contratação do volante inglês Michael Carrick, de 25 anos, por US$ 35 milhões - o jogador atuava no Tottenham -, os diretores do Manchester United deixaram escapar a informação de que o clube estaria disposto a pagar até US$ 13 milhões pelo brasileiro naturalizado espanhol Marcos Senna, que atualmente defende o Villarreal, da Espanha. Por sinal, o presidente do Villarreal, Fernando Roig, revelou nesta segunda que espera contar com Marcos Senna na próxima temporada, entretanto, ele está disposto a negociá-lo caso apareça alguma boa proposta. "Senna está concentrado com os demais jogadores. Entretanto, ainda não sei o que pode acontecer, temos de aguardar os acontecimentos e ver em que lugar ele jogará", explicou. Roig confirmou que está tentando renovar o contrato de Marcos Senna e que gostaria que o jogador, que disputou a Copa do Mundo pela Espanha, continuasse no clube. Em contrapartida, o lateral-esquerdo Sorín não deve permanecer para a próxima temporada do Campeonato Espanhol, que começa no final de agosto.