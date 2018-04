Manchester United começa ganhando O Manchester United venceu o Birmingham por 1 a 0 no Old Trafford e iniciou sua caminhada rumo ao tetracampeonato inglês. O gol foi marcado pelo atacante Rooney, no primeiro tempo. Uma das novidades do tricampeão foi a estreia do atacante Owen. No outro jogo que completou a rodada inaugural, em Londres, o Tottenham bateu o Liverpool por 2 a 1, com gols de Ekotto e Bassong; Gerrard descontou.