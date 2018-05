Manchester United viaja sem Rooney para duelo na Dinamarca pela Liga Europa

Eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Manchester United entra na disputa da Liga Europa no primeiro mata-mata. E o time, além de Rooney, poupado por Van Gaal, também não contará com o italiano Matteo Darmian, que deslocou o ombro no último fim de semana, durante a derrota por 2 a 1 para o Sunderland, em duelo pelo Campeonato Inglês.

Além disso, Van Gaal relacionou cinco jovens jogadores da base do clube para o confronto na Dinamarca. São eles: Donald Love, que fez a sua estreia entre os profissionais diante do Sunderland, além de Will Keane, Regan Poole, Joe Riley e James Weir.

O Manchester United faz uma temporada irregular, ocupando a quinta posição no Inglês a seis pontos da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. O time também está vivo na Copa da Inglaterra e vai encarar na próxima segunda-feira o Shrewsbury Town, da segunda divisão nacional, pelas oitavas de final, fora de casa.