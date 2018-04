Mandantes vencem e garantem vantagem Nos três jogos de ontem da terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, os mandantes se deram bem. Agora, levam vantagem nas partidas de volta, os últimos passos na luta pelas oito vagas para as quartas de final. Em Chapecó do Sul, a Chapecoense venceu apertado o Londrina por 2 a 1. Em Aracaju, o Sergipe bateu o Alecrim com tranquilidade por 3 a 1 e, no Pará, o São Raimundo goleou o Cristal por 4 a 1, com quatro gols do atacante Michel.