Mangabeira é 6º e Phelps ganha outra O nadador brasileiro Gabriel Mangabeira conseguiu o 6º lugar nos 100 metros borboleta, ao fazer o tempo de 52s34 na final disputada nesta sexta-feira. A vencedor da prova foi mais uma vez o norte-americano Michael Phelps, que já tem 5 medalhas de ouro e 2 de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas. Com o tempo de 51s25 na final, Phelps bateu o recorde olímpico dos 100m borboleta. Ele superou o também norte-americano Ian Crocker, que foi segundo com 51s29, e o ucraniano Andriy Serdinov, bronze com 51s36. A vitória nos 100m borboleta deu a 5ª medalha de ouro para Phelps em Atenas, já que ele já tinha vencido antes os 400m medley, os 200m medley, os 200m borboleta e o 4x200m livre. Além disso, levou bronze no 4x100m livre e nos 200m livre.