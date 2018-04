Mangabeira na final dos 100m borboleta O nadador brasileiro Gabriel Mangabeira fez nesta quinta-feira o quinto melhor tempo (52s33) nas eliminatórias dos 100 metros borboleta e se classificou às finais da modalidade nos Jogos Olímpicos de Atenas, prevista para esta sexta-feira. O melhor tempo ficou com o já consagrado norte-americano Michael Phelps, que estabeleceu o novo recorde olímpico ao registrar o tempo de 51s61, seguido do ucraniano Andriy Serdinov (51s74) e do também norte-americano Ian Crocker (51s83).