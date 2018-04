Mangabeira segue nos 100 m borboleta O nadador Gabriel Mangabeira obteve vaga na semifinal dos 100 metros borboleta dos Jogos Olímpicos de Atenas, nesta quinta-feira, ao terminar em quarto lugar sua série eliminatória com o tempo de 52s76. Na classificação geral, o brasileiro ficou com o 11º tempo. Já Kaio Márcio de Almeida foi o sétimo na eliminatória (53s22), mas ficou apenas em 17º lugar no geral. Os 16 melhores tempos vão disputar as semifinais a partir das 14h35.