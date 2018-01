Manifestação no domingo muda percurso de evento-teste no Rio

Inicialmente previsto para começar e terminar em Copacabana, na zona sul do Rio, um evento-teste de ciclismo preparatório para a Olimpíada de 2016 teve o seu itinerário alterado para evitar coincidir com o protesto contra a corrupção marcado para o próximo domingo. O Desafio Internacional de Ciclismo de Estrada, também chamado Aquece Rio, sairá do Posto 5, em Copacabana, às 8h30 de domingo, e seguirá até Guaratiba, na zona oeste, mas a volta terminará por volta de 12h40 em São Conrado (zona sul) e não mais em Copacabana.

Confirmada nesta segunda-feira, a mudança evita que o fim do evento ocorra em meio à manifestação, prevista para começar às 11 horas no mesmo Posto 5, em Copacabana. O trajeto, de 165 quilômetros ao todo, vai reunir cerca de 100 atletas de 20 países. Será o quinto evento-teste realizado na cidade e aquele que causará, até agora, o maior impacto na mobilidade urbana. Durante a Olimpíada, esta será a primeira grande prova após a cerimônia de abertura e vai ocorrer em dois dias seguidos, para as disputas masculina e feminina.

Os ciclistas vão passar por Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado, Barra da Tijuca, Recreio, Guaratiba, Alto da Boa Vista, Floresta da Tijuca (Vista Chinesa), Horto, Jardim Botânico e Gávea. A chegada da prova será na avenida Prefeito Mendes de Moraes.

Em dois trechos haverá loops (espécie de volta em círculo, para ampliar o trajeto). O primeiro será na região de Guaratiba, percorrendo Prainha, Grumari, Serra de Grumari, Estrada Burle Marx, Serra da Grota Funda e Estrada do Pontal. Os ciclistas vão trafegar nesta região entre 9h20 e 11 horas. O segundo será na Floresta da Tijuca, passando pelo Alto da Boa Vista, Vista Chinesa, Jardim Botânico, Gávea, Leblon e São Conrado, entre 11h10 e 12h30. Batedores da Polícia Rodoviária Federal vão conduzir o comboio de ciclistas.

A colocação das grades para delimitar o circuito começou nesta segunda-feira, ainda sem o fechamento de vias. Todas as saídas de veículos ao longo do circuito também serão gradeadas, mas apenas durante os horários de bloqueio. Para segurança dos atletas, o estacionamento será proibido ao longo de todo o circuito, a partir das 13 horas desta quinta-feira. Todas as proibições de estacionamento serão encerradas no domingo, às 18 horas. As alterações no trânsito começarão na madrugada de domingo.