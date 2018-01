Manifestações marcam Jogos Asiáticos Manifestações políticas marcaram a cerimônia de abertura dos Jogos Asiáticos, neste domingo, no Estádio de Busan, na Coréia do Sul. Os Jogos seguem até o dia 14, com 44 países. Nos ?Jogos das Coréias unificadas?, representantes do Sul e do Norte acenderam juntos a pira olímpica. É a primeira vez que os dois países desfilam em um único grupo na abertura do evento, após a Guerra da Coréia, no começo dos anos 50. A delegação da Palestina desfilou com uma bandeira do líder Yasser Arafat.