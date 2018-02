Manning comanda virada incrível e Colts está no Super Bowl Marcado por falhar em partidas decisivas, o quarterback Peyton Manning levou o Indianapolis Colts ao Super Bowl XLI. No domingo o Colts venceu o New England Patriots, de virada, por 38 a 34. Agora, a equipe enfrenta o Chicago Bears na final da NFL, no dia 4 de fevereiro, em Miami, na Flórida (EUA). Tudo apontava mais uma atuação pífia de Manning na final da conferência Americana (AFC), mas quando o Indianapolis perdia por 21 a 3, o quarterback fez jogadas sensacionais, levando o Colts a vitória sobre o Patriots. Manning terminou o jogo com 349 jardas de passe e um touchdown. A partida foi emocionante e decidida no último período, quando as duas equipes trocaram touchdowns, e deixaram o placar empatado em 28 pontos. O Patriots conseguiu um field goal com Steve Gostkowski, abrindo três pontos de vantagem. Porém, o Colts conseguiu um touchdown com uma corrida de Joseph Addai, invertendo a vantagem, e no fim, Tom Brady - quarterback e estrela do Patriots - acabou interceptado e o Indianapolis garantiu seu lugar no Super Bowl XLI.