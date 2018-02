Mano chega e instala a linha dura

Começou para valer, ontem, a era Mano Menezes no Corinthians. E linha-dura, ao melhor estilo gaúcho. Descansado depois de 12 dias na Inglaterra, o comandante chegou ao clube falando grosso. E sem poupar ninguém. Mandou seu recado para o goleiro Felipe. Disse não contar com atletas sem raça, pôs os zagueiros na berlinda e garantiu não admitir interferência da torcida em seu trabalho. ''''O Felipe vai ficar no Corinthians, vai fazer parte do grupo se as coisas forem bem encaminhadas (renovação de contrato) e se ele estiver satisfeito. Esta é uma premissa fundamental'''', avisou, descartando contar com jogadores que não estejam focados em recuperar a imagem do Corinthians, arranhada após a queda para a Série B. Confira o mercado do futebol O plano corintiano é ser a maior vitrine de 2008. Não por acaso, rompeu ontem a parceria com a Samsung. ''''O novo patrocinador da camisa vai pagar o dobro. E também teremos patrocínio na manga da camisa'''', garantiu um dirigente do clube, sem poder se alongar por causa da indefinição das negociações. Diante disso, investiu em Acosta. E promete trazer novos atletas sul-americanos, uma recomendação de Mano. ''''São extremamente profissionais, em sua grande maioria, como os argentinos, de uma doação grande. E é exatamente essa característica que se quer'''', disse. ''''Queremos atletas mais versáteis, pois vamos trabalhar com cerca de 26 a 28, sendo cinco zagueiros'''', observou, confiante no acerto com William, do Grêmio, ou na chegada de outro atleta para a posição. Como Suárez, Chicão e Valença já foram contratados, resta uma vaga. Fábio Ferreira ou Betão, um vai sair, e Zelão está fora. A Gaviões da Fiel mandou uma carta ao clube exigindo a saída de Zelão e Fábio Ferreira, acusados de serem ''''baladeiros''''. Não deve ser ouvida. ''''Há, aqui, uma participação sempre intensa da torcida, mas existe uma regra básica de trabalho. O dirigente procura dirigir melhor o clube, a comissão técnica busca dar condição aos jogadores, que têm de fazer o seu melhor para o torcedor fazer somente sua parte, que é torcer.'''' O motivo da resposta é simples. Mano parece querer dar nova chance a Fábio. Com ressalvas. ''''O jogador profissional recebe salário diferenciado da maioria das outras pessoas, precisa estar sempre bem e entender que tem responsabilidade diferenciada'''', afirmou. ''''Não é possível para ele, sendo atleta, levar uma vida normal (com baladas) e ter saúde'''', disse. ''''Trabalho com confiança. Se ela for quebrada e entendermos que não vamos recuperá-la, o caminho (da dispensa) estará aberto e o jogador pode saber que vai ser assim.''''