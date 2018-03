Mano detona Luxemburgo: ''Peru de fora não dá opinião'' A derrota do Corinthians ontem à noite tirou o técnico Mano Menezes do sério. Sempre calmo e sensato, ontem ele estava cuspindo fogo nos vestiários do Engenhão. A bronca era com o técnico palmeirense, Vanderlei Luxemburgo, que estava dando dicas de como o Botafogo parar sua equipe, no programa Arena SporTV, à tarde. "Quando ficamos fora do quadrangular do Paulista, disse que peru de fora não dá opinião. E é feio ver essas coisas de um companheiro de profissão", disparou. "É necessário respeitar quem chegou, têm de parar de fazer certas coisas, isso é ética. Quando não jogar, assiste e bate palmas", seguiu na bronca. O treinador também reprovou a arbitragem do gaúcho Leonardo Gaciba. "Jamais vou falar que ele estava mal intencionado (sobre os cartões amarelos aos pendurados), mas hoje ele teve dois critérios no jogo", reclamou. "E por pressão, coisas externas. Se alguém não ganha, começa a dar uma peninha, todo mundo fica com dó, achando que tem de ganhar", ironizou, sobre o fato de Cuca ainda não ter nenhum título importante na carreira. E emendou: "Tempo de serviço só dá méritos no quartel." O treinador também teve tempo para analisar sua equipe. "Tivemos oportunidades quando estava 1 a 0, poderíamos ter aberto vantagem maior para depois administrarmos", avaliou. "Mas faltou um pouquinho de trabalho de bola para a equipe. Adiantamos demais a linha de volantes e cedemos o contra-ataque. Isso não pode com quem está com o 1 a 1."