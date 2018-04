Mano fica satisfeito: ''Fomos um time agressivo saudável'' O Corinthians terminou bem sua participação no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, segundo análise do técnico Mano Menezes. "A equipe teve volume e força para alcançar os dois gols e poderia ter feito mais. Fomos mais agressivos, mas um agressivo saudável", disse o treinador, que elogiou a entrada de Moradei no lugar de Edu, machucado. "Ele (Moradei) entrou bem no jogo e encaixou melhor com a equipe." Mano afirmou que o Corinthians mostrou diante do Atlético-MG a garra que faltou em outros jogos. "Quando o time passa por uma transição é preciso ter uma maior entrega nas partidas. Era o que estava faltando para o time ter conseguido a vitória nas rodadas anteriores", analisou. "Mostramos que estamos com vontade de buscar novas vitórias e subir na classificação." O zagueiro Chicão concordou com o treinador. "Fizemos uma grande partida, com uma aplicação tática e uma determinação muito grandes. O time está de parabéns pelos três pontos." O Corinthians volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro na quarta-feira, diante do Internacional, no Sul. Edu, com uma contusão muscular, está fora da partida. Visual novo Ronaldo, de novo com cabelo curto, brinca com o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, nas tribunas do Pacaembu. Sem saber quando retorna ao time, atacante, que se recupera de cirurgia na mão esquerda, assistiu de camarote ao jogo contra o Atlético-MG e se divertiu bastante