Mano Menezes pede a contratação de lateral renomado O Corinthians já utilizou sete jogadores na lateral-esquerda na temporada. Agora, com a volta de Marcelo Oliveira e os bons jogos de Marcinho pelo setor, todos esperavam que o técnico Mano Menezes abrisse mão da chegada de novo atleta. Pelo contrário. Após os 2 a 2 com o Barueri, ele cobrou da diretoria a chegada de um bom jogador para a aposição. "O projeto é grande, então temos de trazer um lateral renomado", pediu. Roberto Carlos, infeliz no Fenerbahçe, foi indicado por Ronaldo. Sylvinho estava acertado, mas preferiu ir para o inglês Manchester City. A diretoria promete atender logo o pedido do treinador.