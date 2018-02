Manuel da Lupa fica no comando até 2010 Manuel da Lupa foi reeleito presidente da Portuguesa. Ele recebeu 258 votos, contra 36 de Jorge Mendes de Sousa, e comandará o clube até 2010. Da Lupa, que levou a equipe à elite do Paulista e do Brasileiro este ano, promete time mais forte em 2008. Arnaldo Faria de Sá foi eleito presidente do Conselho Deliberativo.