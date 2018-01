Maquete do Brasil 1 é apresentado no Rio O veleiro Brasil 1, que fará a regata de volta ao mundo sob o comando do bicampeão olímpico Torben Grael, foi apresentado, hoje, na Rio Boat Show, através de uma maquete de 2 m de altura por 1,17 m de comprimento. As cores predominantes serão azul e amarelo. O barco está em construção há 7 meses num estaleiro de Indaiatuba (SP). Casco e convés foram unidos e serão colados antes da pintura. Depois inicia a montagem de motor, gerador, dessalinizador, etc, e o sistema hidráulico que move a quilha basculante - substituiu os reservatórios de água tornando os barcos mais leves e velozes.