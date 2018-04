Mar sem Fim: clima de expectativa Do convés do veleiro "Mar sem Fim/Nera", o comandante João Lara Mesquita, organizador e um dos competidores da regata Eldorado/Brasilis, fala da sua expectativa em descer na Ilha de Trindade, sexta-feira, se os ventos permanecerem soprando a 12 nós em direção norte. "Meu barco é robusto, bom para cruzeiros e não para regatas. Entretanto, estamos indo muito bem, mais do que eu esperava. Poderemos terminar em primeiro lugar entre os Bico de Proa." Nesta quarta-feira, o "Mar sem Fim/Nera" estava em terceiro lugar, 50 milhas náuticas (92,4 quilômetros) atrás do "Quiricomba/Opportunity", do Grêmio Naval. A liderança continuava, desde a largada, com o V-Max/Nautos, do comandante Kan Chuh, com 6 milhas náuticas (11 quilômetros) de vantagem. "Nós poderemos até chegar em primeiro na Ilha de Trindade, entre os barcos da classe Bico de Proa (seis entre os 11 veleiros que disputam a regata), se as condições se mantiverem inalteradas. Mas uma regata longa como esta sempre pode apresentar alguma surpresa", diz João Lara, diretor-executivo da Rádio Eldorado. Trindade é metade da regata de 1260 milhas náuticas. Depois, os velejadores enfrentaram o percurso de volta para Vitória. A previsão é que o primeiro colocado chegue à Capital do Espírito Santo entre quarta e quinta da próxima semana, dependendo do tempo em que os veleiros ficarão atracados em Trindade. "Conhecer esta ilha é um sonho. Todos vão pisar em terra firme", diz João. O "Mar sem Fim" leva como tripulantes Plínio Romeiro, também da Rádio Eldorado, os experientes navegadores Alonso Góes e Fernando Cerdeira, e o estreante Fernando Solano, repórter da Rádio Eldorado. Solano tem passado boletins diários para a AM e FM, falando de sua primeira experiência no mar. "Em pouco tempo, eu peguei o jeito. Já estou fazendo as manobras e colocando o barco no ângulo correto do vento. E gostando muito da travessia", diz Solano. Como o percurso é longo e a velocidade dos veleiros não é alta, operações bruscas de troca de vela, por exemplo, são desnecessárias, facilitando o trabalho da tripulação. O veleiro de João está equipado com telefone mundial, máquina de gelo, ar condicionado, gerador e até um dessalinizador. "Assim nós podemos tomar banho sem sal", diz João. Na terceira edição da Eldorado/Brasilis, João Lara julga que a organização da prova está no seu melhor momento. "Temos mais barcos competindo e o apoio indispensável da Marinha, Prefeitura de Vitória e Iate Clube do Espírito Santo. Esta é, realmente, uma regata para quem gosta do que faz."