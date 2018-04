Mar sem Fim é 2º no Bico de Proa O criador da regata Eldorado-Brasilis, João Lara Mesquita, comandante do veleiro "Mar sem Fim/Nera", chegou hoje às 12h45m27 ao pier do Iate Clube do Espírito Santo, comemorando o segundo lugar na classe Bico de Proa, atrás do "BL-3/Alforria", do comandante Pedro Rodrigues. O grande vencedor da prova foi o "V-Max/Nautos", do baiano Kan Chuh, que cruzou a linha de chegada na noite de terça-feira, depois de percorrer 1390 milhas náuticas (2575,6 quilômetros), em 214h07min32. Em linha reta, o percurso de ida e volta é de 1260 milhas. "Estou muito feliz pelo sucesso da regata e pelo trabalho que fizemos, terminando a prova em segundo lugar. Esta foi minha melhor participação na prova. E já estou pensando em 2003", disse João Lara. O "Mar sem Fim/Nera" contou ainda na tripulação com Plínio Romeiro Jr, Fernando Cerdeira, Alonso Irineu Góes e o repórter Fernando Solano, que fez boletins para a Rádio Eldorado durante todo o percurso. Ontem o velejador Kan Chuh mostrou dados do computador de seu barco, indicando a rota que ele seguiu entre Vitória-Ilha de Trindade-Vitória. Na ida, o barco percorreu 730 milhas, fazendo ziguezagues por causa da falta de vento. E, na volta, correu 660 milhas. O barco veio no limite. E os estragos provocados - rompimento de vela, quebra de mastro, etc - custarão mais R$ 20 mil. Já o "Normandie", do experiente Jadir Serra, percorreu quase 1500 milhas no total, já que desviou bem da rota na viagem de ida, buscando ventos mais fortes para empurrar seu veleiro de 13 toneladas. O "Normandie" ficou em terceiro na classe Bico de Proa. Segundo Jadir Serra, com mais de 200 mil milhas náuticas em 32 anos de vela, ele só perdeu o segundo lugar porque não teve um timoneiro à altura. Hoje à noite, durante a solenidade de entrega de troféus, a W-60, empresa organizadora do evento, já estará lançando a Eldorado-Brasilis 2003, cuja largada deverá ser dia 18 de janeiro. A organização já estará divulgando a regata no próximo mês, no Rio de Janeiro, durante a etapa brasileira da Volvo Ocean Race, a regata de volta ao mundo. "Estaremos divulgando a prova em todos os grandes eventos náuticos do ano", explica Plínio Romeiro Jr. O próximo evento promovido pela Rádio Eldorado será a regata "Alcatrazes por Boreste", em julho, abrindo a Semana de Vela de Ilhabela. Os vencedores: Fita Azul (campeão geral e classe RGS), "V-Max/Nautos", de Kan Chuh; classe ORC, "Quiricomba/Opportunity", do Grêmio Naval; classe Bico de Proa, "BL-3/Alforria".