Maracanã alagado e adeus de Nash na NBA são destaque

Com mais de 56 mil pessoas no Maracanã, Flamengo e Vasco fizeram um jogo que marcou o final de semana esportivo. Com direito a paralisação por causa da chuva, o Rubro-negro se deu melhor diante do rival. Já em São Paulo, a diferença técnica entre os quatro grandes e os demais concorrentes foi novamente acentuada, com vitórias de Palmeiras, Santos, Corinthians e São Paulo. Na NBA, o destaque foi a decisão de Steve Nash de abandonar as quadras. Confira tudo que aconteceu de mais importante no esporte: