Maracanã causa polêmica entre governo estadual e CO-Rio O secretário estadual de Turismo, Esporte e Lazer, Eduardo Paes, desautorizou nesta terça-feira o Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos do Rio (CO-RIO) e criticou asperamente a entidade pela divulgação de uma nota na qual libera o Estádio do Maracanã para ser utilizado até o dia 20 de junho. E, em reunião com representantes dos quatro grandes clubes cariocas, ficou decidido que os clássicos entre Fluminense x Flamengo, no dia 15 de julho, pela 11ª rodada do Nacional, e Botafogo x Vasco, dia 18, pela 12ª, terão suas datas alteradas. ?Não cabe ao CO-RIO decidir mudanças no Maracanã, quem decide sou eu?, afirmou Paes, por telefone, de Brasília, onde nesta quarta participará do encontro sobre o Pan-Americano com a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Em nota distribuída pelo CO-RIO, responsável pelo desentendimento com o secretário estadual de Turismo, Esporte e Lazer, a entidade informou que a governadora Rosinha Garotinho, em 2006, lhe deu autorização para assumir o Maracanã, a partir de 7 de maio para prepará-lo aos Jogos. ?Essa permissão foi dada antes e agora está sendo revista?, disse Paes. A polêmica sobre a realização de partidas do Campeonato Brasileiro no Rio, durante a disputa dos Jogos Pan-Americanos, entre os dias 13 e 29 de julho, começou quando o secretário nacional de Segurança Pública, Luiz Fernando Corrêa, afirmou ser impossível realizar as partidas durante a disputa da competição porque a ocorrência de dois eventos simultâneos atrapalharia o esquema de proteção da competição internacional. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a princípio, não se mostrou disposta a alterar a tabela do Nacional, ?por não ter sido procurada oficialmente pelos organizadores do evento?. Nesta terça, a confederação informou que continuará negociando para solucionar o impasse. Paes ainda contou que se encontrou, na última segunda, com os presidente do Flamengo, Márcio Braga, e do Vasco, Eurico Miranda, além de representantes do Fluminense e Botafogo. Após a reunião, os dirigentes concordaram em pedir à CBF que as datas dos clássicos programados para o período do Pan-Americano sejam alteradas. Superado esse problema, persiste a incerteza quanto as demais rodadas. Se prevalecer a decisão do CO-RIO em assumir o Maracanã, a partir do dia 21 de junho. No total, 18 jogos, distribuídos por nove rodadas, estão ameaçados de sofrerem mudanças (isso sem contar o período referente aos Jogos Parapan-Americanos, entre 12 e 19 de agosto). Confira os jogos do Brasileiro ameaçados de sofrerem mudanças por causa do Pan: Botafogo x Corinthians (pela 7.ª rodada, dia 24 de junho) Vasco x Flamengo (pela 7.ª rodada, dia 24 de junho) Fluminense x Botafogo (pela 8.ª rodada, dia 1.º de julho) Flamengo x Juventude (pela 8.ª rodada, dia 1.º de julho) Fluminense x Paraná (pela 9.ª rodada, dia 4 de julho) Vasco x Santos (pela 9.ª rodada, dia 5 de julho) Botafogo x Atlético-PR (pela 10.ª rodada, dia 6 de julho) Flamengo x São Paulo (pela 10.ª rodada, 7 de julho) Vasco x Atlético-PR (pela 11.ª rodada, dia 14 de julho) Fluminense x Flamengo (pela 11.ª rodada, dia 15 de julho) Flamengo x Paraná (pela 12.ª rodada, dia 18 de julho) Botafogo x Vasco (pela 12.ª rodada, dia 19 de julho) Fluminense x Goiás (pela 13.ª rodada, dia 21 de julho) Vasco x Atlético-MG (pela 13.ª rodada, dia 21 de julho) Botafogo x Juventude (pela 14.ª rodada, dia 25 de julho) Flamengo x América (pela 14.ª rodada, dia 26 de julho) Fluminense x Figueirense (pela 15.ª rodada, dia 28 de julho) Vasco x Goiás (pela 15.ª rodada, dia 29 de julho)