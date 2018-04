Maracanã vira palco de partida de golfe para crianças carentes

Palco da final das Copas do Mundo de 1958 e 2014, além de várias decisões de Brasileiros, o Maracanã abriu suas portas e cedeu seu gramado para uma partida de golfe nesta quarta-feira. Sim, golfe. Com o apoio da Federação de Golfe do Rio de Janeiro (FGERJ), 16 crianças da comunidade de Japeri, no Rio de Janeiro, tiveram a honra de praticar StreetGolf no lendário estádio, onde muitos craques do futebol brasileiro já desfilaram.

O evento foi o pontapé inicial do Programa Rio StreetGolf, que busca popularizar o esporte no País, que ainda é visto como de elite. Essa modalidade usa bolas e tacos de golfe adaptados, com o objetivo de tornar a prática também viável em ambientes urbanos.

O projeto social terá a duração de 12 meses e levará o StreetGolf a mais de 15 mil crianças e adultos, por meio de uma série de programas criados em escolas e comunidades, além de quatro torneios, que serão disputados no Centro do Rio de Janeiro.

"É incrível poder ensinar golfe a crianças da minha comunidade na casa do meu time de coração, o Flamengo!", disse Cristian Barcelos, primeiro brasileiro a ganhar o Tour Nacional Juvenil de Golfe, mesmo sem pertencer a nenhum clube privado. No dia 5 de agosto, um ano antes do retorno do golfe aos Jogos Olímpicos 100 anos depois, será realizado o primeiro Torneio público de StreetGolf.