Maracanãzinho será privatizado após o Pan, diz secretário Mesmo com 25% das obras por terminar, o secretário estadual de Turismo, Esportes e Lazer, Eduardo Paes, já está comemorando o término da reforma do Ginásio do Maracanãzinho. O local, que pode ser privatizado depois dos Jogos Pan-Americanos do Rio, em julho, tem previsão de entrega para o dia 31 de maio, mas essa data pode ficar para 10 de junho. De acordo com Eduardo Paes, o motivo para comemoração é que todos os problemas referentes ao Complexo do Maracanã (estádio de futebol e atletismo, ginásio e parque aquático) já foram solucionados. ?É preciso criar uma agenda positiva. Chega de sair notícia ruim. O que temos hoje nos dá a segurança de que tudo ficará pronto em tempo?, disse o secretário estadual de Esportes. Apesar de os problemas com as construções e recursos terem sidos sanados, as contas da reforma do Complexo do Maracanã ainda estão por serem feitas. Eduardo Paes explicou que não tem os números exatos, principalmente porque algumas inovações serão acrescentadas ao projeto. Em fevereiro, a reforma de todo o Complexo do Maracanã foi orçada em R$ 252 milhões. Somente no Ginásio do Maracanãzinho serão investidos R$ 92 milhões. Atualmente, 50% do aparelho de ar-condicionado central foi instalado, o placar tetraédrico - em forma cubo, com quatro lados -, como os da NBA, chega em até três semanas da China e, a partir de quarta-feira, o piso de madeira começará a ser fixado. Eduardo Paes também admitiu a hipótese de o Ginásio do Maracanãzinho ser privatizado após o Pan, mas descartou essa hipótese no caso do Estádio do Maracanã. ?Privatizar o Maracanãzinho é até possível, mas o Maracanã, por sua história, não. Contratamos uma empresa de consultoria internacional para nos ajudar a escolher um novo modelo de gestão?, revelou Eduardo Paes. ?O importante é que várias empresas já estão querendo realizar shows no ginásio e o Holiday on Ice [espetáculo de patinação] já nos procurou.? Sobre o Maracanã, o secretário de Esportes informou que o estádio será fechado para o Pan no dia 30 de junho, após o clássico entre Fluminense e Botafogo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.