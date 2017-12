Maradona perde dois pênaltis e México vence Argentina O eterno craque argentino Diego Maradona perdeu dois pênaltis na derrota de sua seleção por 3 a 2 para o México, em uma partida de "showbol" que reuniu vários dos melhores jogadores da história de ambos os países. Durante 50 minutos, os veteranos dos dois lados se entregaram com paixão à partida, proporcionando até mesmo lances considerados violentos para um jogo amistoso. Os gols do México foram marcados por Galindo, aos 4 minutos, Alberto García Aspe, aos 7, e Luis Hernández, aos 27, enquanto pelos argentinos fizeram Matías Almeida, aos 10, e Jorge Flores, aos 20. O "showbol" é uma combinação de futebol de campo de velocidade sobre uma superfície de 42 metros de comprimento e 22 de largura em gramado sintético. As duas equipes se enfrentarão novamente, na próxima segunda-feira, na cidade de Monterrey, no norte do México.