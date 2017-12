Maradona vai ao enterro de Marco Pantani Diversas personalidades do esporte, entre elas o ex-jogador Diego Maradona, compareceram nesta terça-feira ao velório do ciclista italiano Marco Pantani, encontrado morto no sábado à noite em um hotel na cidade de Rimini. O cortejo deve ser seguido por cerca de 30 mil fãs, na cidade natal do atleta, em Cesenatico. A causa da morte ainda não foi totalmente esclarecida pelos médicos. O corpo está sendo velado na igreja de São Giácomo. O primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, lamentou em nota oficial a morte do ciclista, campeão da Volta da França e do Giro da Itália em 1998. ?Pantani se converteu em uma lenda e entrou para a história do esporte mundial. Nos deixa um grande vazio?, disse.