Maradona viajará a Moscou para apoiar a Argentina na Davis A equipe de tênis da Argentina terá um torcedor ilustre nas arquibancadas para a final da Copa Davis, contra a Rússia. Nesta quinta-feira, o ex-jogador argentino Diego Armando Maradona confirmou que viajará a Moscou para assistir ao duelo, que será disputado entre os dias 01 e 03 de dezembro. Fã declarado do tênis e do golfe, Maradona já havia assumido o compromisso, no último mês de abril, de acompanhar a Argentina no duelo contra a Croácia, em Zagreb, pelas quartas-de-final da Davis. No entanto, o ex-jogador teve de desistir da viagem por compromissos comerciais (ele foi jogar showbol). A Argentina, que está treinando na Suíça, tenta o seu primeiro título na Davis - o principal jogador da equipe será David Nalbandian, atual número oito do mundo. Já a grande aposta dos russos (campeões de 2002) será Nikolay Davydenko, número três da ATP. As equipes da final da Davis: Rússia Nikolay Davydenko Dmitry Tursunov Mikhail Youzhny Marat Safin Capitão: Shamil Tarpischev Argentina David Nalbandian Jose Acasuso Agustin Calleri Juan Ignacio Chela Capitão: Alberto Mancini