Marat Safin avança às semifinais no Torneio de Washington O russo Marat Safin se classificou para as semifinais do Torneio de Washington após vencer o sul-africano Wesley Moodie (86.º do ranking mundial), na noite desta sexta-feira, por 2 sets a 0, com um duplo 7/6 (7/5 e 11/9 nos tie-breaks). Na seqüência, Safin, ex-número um do mundo e atual número 92 do ranking da ATP, enfrentará o francês Arnaud Clement (57.º), que eliminou o australiano Lleyton Hewitt em dois sets: 7/6 (7/1) e 6/4. Em outra partida realizada na sexta-feira, o russo Dmitry Tursunov (29.º) venceu o inglês Tim Henman (63.º) por 2 a 0 (6/3 e 6/2). O adversário de Tursunov será o inglês Andy Murray (35º.), que derrotou o último norte-americano vivo na competição, Mardy Fish, por 2 a 0 (6/2 e 6/4).