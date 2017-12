Marat Safin estréia com vitória em torneio na Alemanha O tenista russo Marat Safin, ex-número 1 do mundo, estreou com vitória no Torneio de Halle, na Alemanha, disputado em quadras de grama e que serve de preparação para o Aberto de Wimbledon. Safin encontrou resistência do francês Florent Serra apenas no primeiro set para fechar o jogo em 2 a 0 - com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3. Em outros jogos do dia, o francês Richard Gasquet derrotou o suíço George Bastl por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/3 -, o suíço Marco Chiudinelli venceu o belga Christophe Rochus por 2 a 0 - com parciais de 6/3 e 6/4 - e o francês Fabrice Santoro ganhou do russo Mikhail Youzhny também por 2 a 0 - com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2. Pelo Torneio de Queen´s, na Inglaterra, que também é preparatório para Wimbledon, o norte-americano James Blake passou pelo compatriota Justin Gimelstob por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 6/1 -, em jogo válido já pela segunda rodada. Além de Blake, o norte-americano Mardy Fish eliminou o britânico Jamie Baker por 2 a 0 (6/1 e 6/3) e o russo Dmitry Tursunov superou o britânico Alex Bogdanovic também por 2 a 0 - parciais de 7/6 (7/4) e 6/4.