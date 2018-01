Marat Safin estréia com vitória no Torneio de Washington O tenista russo Marat Safin estreou com o pé direito no ATP de Washington, disputado em quadra dura e preparatório para o US Open. Na noite desta segunda-feira, Safin derrotou o compatriota Igor Kunitsyn por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 7/6 (8/6) - e se classificou à segunda rodada da competição. Seu próximo adversário será o francês Nicolas Mahut, que foi beneficiado pela organização e somente fará sua estréia contra o russo. Em outros jogos do dia, o dinamarquês Kenneth Carlsen bateu o tailandês Danai Udomchoke por 2 sets a 0 - parciais de 6/1 e 6/2 -, o italiano Andrea Stoppini ganhou do norte-americano Paul Goldstein também por 2 a 0 - parciais de 6/3 e 6/2 -, o sul-africano Wesley Moodie eliminou o norte-americano Sam Querrey por 2 a 1 - parciais de 2/6, 7/6 (7/4) e 7/6 (8/6) - e o sérvio Janko Tipsarevic passou pelo norte-americano Michael Venus por 2 a 0 - parciais de 6/2 e 6/1. Feminino Pela primeira rodada do WTA de San Diego, a surpresa foi a vitória da argentina Paola Suárez sobre a russa Dinara Safina (cabeça-de-chave número 9) por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/3 e 6/4. Outra pré-classificada, a sérvia Ana Ivanovic (14) ganhou fácil da japonesa Akiko Morigami por 2 a 0 - parciais de 6/2 e 6/1. Em outras partidas, a sérvia Jelena Jankovic bateu a russa Maria Kirilenko por 2 sets a 0 - parciais de 6/1 e 6/4 -, a italiana Flavia Pennetta ganhou da norte-americana Lisa Raymond também por 2 a 0 - parciais de 7/5 e 6/3 - e a australiana Samantha Stosur passou pela francesa Nathalie Dechy por 2 a 0 - parciais de 7/5 e 6/4.