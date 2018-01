Marat Safin surpreende e bate Nalbandian no US Open O russo Marat Safin surpreendeu neste domingo ao argentino David Nalbandian e eliminou o cabeça-de-chave n.º 4 do US Open por 3 sets a 2, parciais de 6/3, 7/5, 2/6, 3/6 e 7/6 (8/6). Safin - após um vasto histórico de contusões - busca voltar aos primeiros lugares do ranking da ATP. Ele enfrentará Olivier Rochus, cabeça-de-chave n.º 26. O belga superou o norte-americano Ryan Sweeting por 6/2, 3/6, 4/6, 6/4 e 6/0. Outro russo que se deu bem na segunda rodada da competição foi Mikhail Youzhny, que bateu o espanhol David Ferrer por 3 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4, 7/5, 6/4. Youzhny, número 54 do ranking mundial, pegará outro espanhol, Tommy Robredo. O cabeça-de-chave n.º 6 derrotou o suíço Stanislas Wawrinka por 6/3, 6/4 e 6/2.